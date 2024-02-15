Невролог Демьяновская считает, что недостаток кислорода во время метели может привести к головной боли

У отдельных людей смена погоды сильно отражается на самочувствии. Так, в дождь или снегопад начинает болеть голова, появляются вялость и сонливость, уменьшается работоспособность. Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, каким образом можно справиться с метеозависимостью. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, при снегопаде причиной головной боли может стать резкое снижение атмосферного давления и сокращение содержания кислорода в воздухе.

Медик добавила, что также недостаток естественного освещения меняет суточный ритм выработки мелатонина, что в итоге действует угнетающе на психику.

По ее мнению, при таких состояниях может помочь горячий сладкий чай, отдых и расслабление, также следует чаще бывать на улице, заниматься спортом, пить больше чистой воды, полноценно питаться и высыпаться.