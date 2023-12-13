«Две банки тушенки на всех»: боец СВО раскрыл, на что идут солдаты ради выполнения задания

Военнослужащий ВС РФ Сергей М. попал на спецоперацию в первые ее месяцы. В апреле 2022 года он уже участвовал в штурме Мариуполя. О том, какими были его первые впечатления от этого города, и почему он считает себя везунчиком, боец рассказал нашему корреспонденту.

Как сказал Сергей, сначала было очень тяжело. Первой задачей его группы было добежать до дома по открытой местности. Тогда еще активно шли бои, а ВСУ стреляли по территории, где надо идти.

«Когда по тебе и мины норовят прилететь, и танк, и автоматы стреляют, трудно сосредоточиться. Но на удивление мы туда дошли без потерь. Причем по пути еще в окопе два дня просидели, потому что был обстрел того места, куда нас отправили», — отметил солдат.

Сидеть в окопе было холодно и голодно, добавил парень. Запасов с собой особо не брали, и никто не ожидал, что придется резко сворачивать с полпути.

«Нас рядом сидело пятеро, и только две банки тушенки с кашей на всех. Ничего, поделились. Немного разогрели на свечах и поели. Потом уже, когда добрались до дома, и отогрелись, и пообедали, как следует», — объяснил Сергей.

Тогда мужчина находился в роте огневой поддержки, которая идет за штурмовиками. Не так давно, будучи в отпуске, наш собеседник посмотрел по карте, что происходило в то время в Мариуполе. И оказалось, что в апреле почти половина города была под украинцами, шли серьезные бои.

«Где-то там на улицах гибли пацаны. А мы — где-то постреляли на блокпосте, немного попрорывались. Да, нас поднимали по тревоге, но в целом все прошло спокойно», — сказал боец в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы писали, как два тяжелораненых бойца России и Украины 10 дней помогали друг другу в серой зоне, и спасся только один.