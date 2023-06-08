«Две лесбиянки, вон из России»: Земфира переписала квартиру на свою любовницу

В марте 2023 года после выхода нового клипа Земфиры в Генпрокуратуру поступили заявления с требованиями лишить иноагента квартиры стоимостью 60 миллионов рублей. Чтобы спасти жилье, певица даже зарегистрировала по адресу квартиры звукозаписывающее предприятие «Родина». Несмотря на это, на почтовом ящике артистки до сих пор красуется надпись «Враг народа».

По всей вероятности, Земфира, чтобы не лишиться дорогой квартиры, решила сменить ее собственника. Теперь ею владеет не признанная иноагентом приятельница или, по некоторым предположениям, любовница певицы актриса Рената Литвинова.

Россиян возмутила такая махинация с недвижимостью.

«Ничтожества! Пусть живут и продают, что хотят»; «Эту мразоту надо по умолчанию лишать гражданства и пинком отправлять в Прибалтику. И вычеркивать из инфополя»; «Две лесбиянки, вон из России. Ваше место на прогнившем геями западе», — считают пользователи Сети.

Напомним, что в конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» не поддерживает оскорбления любого рода.

Ранее мы рассказывали, как алкаш приставал к видеоблогеру Евгению Понасенкову*, упал и ударился головой.

*признаны Минюстом иноагентами