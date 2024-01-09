Две подмосковные больницы получили новые микроскопы для сложных нейрохирургических операций

Больницы в Ногинске и Видном получили два новых микроскопа для проведения сложных нейрохирургических операций, рассказали в Минздраве Подмосковья.

Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На эти цели было выделено свыше 34 миллионов рублей.

«Новое оборудование позволяет врачам непосредственно во время операции получать изображение высокой четкости, что, в свою очередь, влияет на эффективность проводимого лечения», - сказала первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

Так, микроскопы оснащены инфракрасным модулем. С его помощью, используя контрастное вещество, прямо во время операции можно получить информацию о проходимости сосудов мозга.

«Кроме того, при помощи этого аппарата любое оперативное вмешательство можно наблюдать в мельчайших подробностях, благодаря интегрированной 4K-видеокамере. Изображение поступает на большой внешний монитор, где его видит вся операционная бригада», - рассказал главврач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

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