Двенадцать новых тротуаров построили в Подмосковье

В Подмосковье завершили строительство двенадцати новых тротуаров вдоль региональных дорог. Работы прошли в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Общая протяженность новых тротуаров составляет 7,5 километра, уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Так, новые тротуары появились в Щелково, Талдоме, Истре, Красногорске, Одинцово, Раменском, Дмитрове, Наро-Фоминске и Дзержинском.

«Тротуары обустраивают с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой для комфорта маломобильных граждан», — подчеркнул глава областного Минтранса.

Всего до конца года в рамках нацпроекта в регионе планируют построить свыше шестидесяти пяти километров новых тротуаров. Сейчас работы продолжаются в шестнадцати округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют построить хаб для перевозки грузов по реке.