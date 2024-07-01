Андрей Воробьев: в Подмосковье планируют создать хаб для перевозки грузов по реке

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили перспективы развития внутренних водных путей Подмосковья.

Так, в регионе планируется создать хаб для перевозки грузов по реке, чтобы доставлять товары в различные субъекты страны. Как отметил глава Росморречфлота, Подмосковье расположено на стыке пяти морей и обладает высоким транзитным потенциалом.

Мультимодальный транспортный узел планируется создать в речном порту в Дмитрове. Там намерены модернизировать инфраструктуру и построить перевалочно-складские комплексы, инженерные объекты и подъездные пути.

«Это очень важные проекты и для нашей страны, и для развития Московской области. <…> Они касаются двух направлений: первое — экономика, все, что связано с речным транспортом и логистикой, и второе — прилегающие к Каналу имени Москвы территории, которые очень популярны для отдыха. Наша задача — сделать так, чтобы там было комфортно для людей», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В ходе встречи губернатор Подмосковья и руководитель Росморречфлота подчеркнули, что речные перевозки должны стать полноправной альтернативной автомобильным и железнодорожным путям.

Фото: [ Антон Чернов ]

Как напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил модернизировать сеть внутренних водных путей, чтобы создать дополнительные экономические эффекты в сфере туризма и развития регионов.