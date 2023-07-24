Двенадцать школьников из Подмосковья стали победителями конкурса «Большая перемена»

Двадцать пять школьников из Подмосковья стали финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Как уточнила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводит пресс-служба областного министерства образования, двенадцать учащихся стали победителями, а тринадцать — призерами.

Главным призом в этом году стало «Путешествие мечты» из Санкт-Петербурга во Владивосток. Поездка состоится осенью. Триста российских школьников увидят в том числе Карелию, Уральские горы и озеро Байкал.

Конкурс «Большая перемена» — это флагманский проект «Движения Первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финал состоялся в «Артеке». Участие в нем приняли семьсот школьников из разных регионов страны.

«От Московской области участниками финала стали двадцать пять учеников с пятого по седьмой классы», — уточнила Каклюгина.

Вице-губернатор Подмосковья отметила, что сейчас победители и призеры отдыхают на восьмой смене «Артека».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что в регионе значительно улучшились показатели ОГЭ, ЕГЭ и олимпиад.