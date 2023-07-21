Губернатор: в Подмосковье существенно улучшились показатели ЕГЭ и ОГЭ

Он поблагодарил подмосковных педагогов и школьников за достойное завершение учебного года и хорошие результаты на ОГЭ и ЕГЭ.

Мы существенно улучшили показатели. <…> Это труд наших учителей, это труд наших детей, школьников, которые проявляют интерес к учебе», — отметил глава региона.

Он напомнил, что подмосковные школьники также успешно участвуют в олимпиадах — в этом году они завоевали 357 медалей. Это на двадцать процентов больше, чем в прошлом году.

Глава региона добавил, что тема качества образования требует глубокого погружения. По словам губернатора, в Московской области постоянно идет поиск новых методик обучения и открываются новые образовательные кластеры.

Андрей Воробьев также рассказал, что к 1 сентября в Подмосковье достроят и введут в эксплуатацию двадцать три новые школы.