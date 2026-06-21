Власти ирландского города Корк распорядились выселить украинских беженцев из местного отеля Trabolgan Holiday Center.Это решение полностью одобряется местными жителями, которые, по данным издания Irish Mirror, даже высказывают угрозы в адрес единственного, кто попытался заступиться за переселенцев.

Украинцы проживали в этой гостинице с 2022 года. Теперь им дают несколько недель на то, чтобы покинуть объект.Однако депутат Лиам Куэйд решил встать на их защиту, чем вызвал гнев сограждан. В ответ он стал получать сообщения с угрозами, а отдельные горожане уже называют его предателем.

«Эта враждебность не помешает мне выполнять свою работу. Напротив, она еще больше укрепляет мою решимость поддерживать жителей», — говорит Куэйд, не уточняя, каких именно жителей он поддерживает (явно не ирландцев).

Ранее сообщалось о том, что украинские беженцы в Нидерландах жалуются на условия в центрах размещения.