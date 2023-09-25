Двести тысяч жителей Подмосковья прошли углубленную диспансеризацию после ковида
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье с января текущего года углубленную диспансеризацию после ковида прошли порядка двухсот тысяч жителей. Об этом говорится в сообщении Минздрава региона.
Чтобы записаться на медосмотр, нужно обратиться в поликлинику по месту своего прикрепления через два месяца после выздоровления.
Диспансеризацию проводят в два этапа. В рамках первого у пациента берут кровь на анализ, проверяют степень насыщения крови кислородом, делают рентген. Второй этап проводится в случае обнаружения осложнений. В его рамках врачи проводят КТ легких, Эхо-КГ и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
Как напомнила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова, подобный углубленный медосмотр позволяет выявить возможные осложнения после инфекции.
«Заболевание может провоцировать болезни сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем», – отметила она.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о сроках строительства детской больницы в Красногорске.