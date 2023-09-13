Губернатор Подмосковья: строительство детской областной больницы в Красногорске завершится через полгода

Строительная готовность детской областной больницы в Красногорске достигла 75%, все работы планируют завершить через полгода. Камень в основание госпиталя в 2021 году заложили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, зампред правительства России Татьяна Голикова и хирург, Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«У нас в Подмосковье 1,7 миллиона ребятишек, и с каждым годом их число растет, поэтому тема качественной медицины для нас очень важна. Спасибо президенту, который поддержал проект строительства большого областного детского госпиталя в Красногорке. Мы стремимся создать центр с самыми передовыми технологиями. Планируем закупить более шести тысяч единиц оборудования», — отметил губернатор.

В частности, по его словам, будут закуплены тяжелая диагностическая техника — МРТ, КТ, рентген-аппараты, а также необходимое медицинское — стоматология, эндоскопия, ИВЛ и не только. Глава Подмосковья добавил, что медицинскую помощь в новом учреждении смогут получать почти 15 тысяч детей ежегодно. Для работы в нем уже подобраны более 400 врачей и порядка 470 человек среднего медперсонала.

Мощность больницы — 420 коек, в ней расположится консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 17 стационарных отделений, 13 операционных, симуляционный центр. Кроме того, будет создана вертолетная площадка для экстренных случаев и парковка для машин. Учреждение станет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье и поможет улучшить доступность и качество медицинской помощи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.