Движение автомобилей временно ограничат на двух переездах в Подмосковье из-за ремонтных работ

На двух железнодорожных переездах в Подмосковье временно ограничат движение автотранспорта из-за ремонтных работ, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Речь идет о железнодорожных переездах в городском округе Шатура — в деревне Новосидориха и на станции «Кривандино».

На переезде в Новосидорихе проезд для автомобилей будет закрыт 31 января с 09:00 до 18:00, в Кривандино — 1 февраля в эти же часы.

Водителей призвали с пониманием отнестись к проводимым работам, которые направлены на обеспечение безопасности на железных дорогах и автомобильных магистралях.

Ранее губернатор Московской области отмечал, что в этом году в регионе заменят около 500 автобусов.