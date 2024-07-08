Движение на трех перекрестках оптимизировали в Подмосковье для ликвидации пробок

Специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения оптимизировали движение на трех перекрестках в рамках работ по ликвидации пробок на дорогах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Подольске изменили пофазный разъезд на светофоре на пересечении проспекта Юных Ленинцев с улицей Быковской, в Щелкове — скорректировали режим работы светофора на пересечении улиц Центральной и Соколовского, время проезда по улице Центральной с 10:00 до 16:00 было увеличено. Помимо этого, на перекрестке улиц Котовского и Пушкина в дачном поселке Загорянском увеличили время проезда по улице Пушкина с 10:00 до 17:00. В ведомстве отметили, что работы по оптимизации движения в регионе продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.