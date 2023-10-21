Двое учеников попали слегли в реанимацию, покурив вейп в туалете школы в Новосибирске

Как передает Baza, инцидент произошел в одной из новосибирских общеобразовательных учреждений в минувшую пятницу, 20 октября. По окончании третьего урока 15-летний девятиклассник Миша и 12-летний учащийся 5 класса Саша заглянули в школьную уборную, подымить электронкой.

Не прошло и нескольких минут, как школьникам стало плохо, заболела голова и потянуло на рвоту. Вызванная на место скорая госпитализировала подростков в новосибирскую больницу, где медики поставили ребятам диагноз «отравление неизвестным веществом».

В настоящее время за жизнь детей борются медики, а Следственный комитет уже начал проверку произошедшего и что за дрянь покурили школьники. Сообщается, что Саша лежит в реанимации, а Миша переведен в токсикологическое отделение.

Ранее стало известно, что в Абакане против бизнесмена, который активно предлагал подросткам приобрести вейпы, возбудили рекламное дело.