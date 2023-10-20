В Абакане открыли рекламное дело против продавца вейпов: предлагал подросткам

Заседание анонсировано на 14 ноября. Предполагается, что мужчине могут назначить выплату штрафа в размере 20 тысяч рублей. Бизнесмен ранее уже нарушал правила работы. Недалеко от общеобразовательного учебного учреждения он разместил большой рекламный баннер. Мужчина предлагал приобрести вейпы. Родители школьников обратились в УФАС. Вывеску убрали. Инцидент произошел год назад.

Теперь произошла еще одна конфликтна ситуация с участием бизнесмена. Он распечатал рекламные брошюры, где не просто предлагал купить товар, а гарантировал доставку в любую точку города: в офис, на учебу или на дом.

В УФАС считают, что предложение привести вейпы «на учебу» могут распространяться не только на совершеннолетних студентов ВУЗов, но и подростков, которые учатся в школах. Кроме того, реклама вейпов, как и другой подобной продукции, запрещена законодательством РФ. Бизнесмен развешивал рекламу, в том числе и в ТЦ.

Адвокат Ольга Власова рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», в каких местах запрещено курить вейпы. Важно знать новые правила, чтобы не пришлось платить штраф.