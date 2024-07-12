Двое взрослых и ребенок погибли в жутком ДТП на пункте оплаты на трассе М-4 «Дон» под Ростовом

Жесткая автоавария произошла поздно вечером в минувший четверг, 11 июля, на территории Ростовской области на пункте взимания платы на трассе М-4 «Дон», проинформировали в пресс-службе регионального главка ГАИ.

Сообщается, что в районе девяти часов вечера фура на полном ходу протаранила ряд остановившихся перед пунктом для оплаты проезда автомобилей. В результате наезда большегруза были смяты сразу пять автомашин. Три человека, включая ребенка, погибли на месте.

«В результате столкновения пострадали сразу пять автомобилей. Погибли водитель и двое пассажиров первой легковушки, в которую влетел грузовик», — сообщили в дорожной полиции.

В настоящее время на месте проишествия работает оперативная группа. Выясняются все подробности произошедшей трагедии. На движение автотранспорта инцидент не повлиял.

Напомним, с начала 2024 года на дорогах Подмосковья зафиксировали более 1,6 тысячи ДТП с погибшими и ранеными, что на 4,4% ниже показателя прошлого года, количество погибших при этом снизилось на 10,6%, раненых — на 6,7%. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.