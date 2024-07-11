В Минтрансе Подмосковья представили статистику аварийности на дорогах региона за полгода

С начала 2024 года на дорогах Подмосковья зафиксировали более 1,6 тысячи ДТП с погибшими и ранеными, что на 4,4% ниже показателя прошлого года, количество погибших при этом снизилось на 10,6%, раненых — на 6,7%. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Отмечу, что в два раза выросло количество аварий с опрокидыванием, почти на четверть увеличились наезды на животных и на 7% — съезды с дороги», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

За полгода в регионе было совершено 15 ДТП с пострадавшими при наезде на диких животных. Данные Госохотнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области также показали, что за этот период произошло 231 ДТП с дикими животными. В областном Минтрансе призвали участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы не допустить трагических случаев на дорогах. В регионе также проводятся рейды Госавтоинспекции Подмосковья и дежурства сотрудников администраций округов и волонтеров и социальный раунд «Трезвый водитель».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.