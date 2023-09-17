«Двоих убрал сразу»: солдат рассказал, как беспилотник помог ему в бою

Боец с позывным Ангел сражается с нацизмом по зову сердца. Он успел освоить разные виды оружия, но начинал парень с должности пулеметчика. О первом опыте работы в населенном пункте солдат рассказал нашему журналисту.

По словам нашего собеседника, было не по себе, когда с каждым днем городской пейзаж сменялся видами развалин. Там, где накануне стояла улица, на другой день уже оставались лишь груды кирпича.

«Артиллерия била беспощадно с обеих сторон, а нам надо было идти вперед и остановить пехоту ВСУ. Перед тем, как идут штурмовики, украинцы сперва массированно обкладывают снарядами. Пускают и танки, которые нас заставляют то и дело менять позиции», — поясняет обстановку Ангел корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Задачей наших бойцов было подойти поближе к позициям врага сразу после артобстрела, выбрать себе сектор для работы и укрыться. Так как домов почти не осталось, Ангелу пришлось маскироваться за обломками.

«Наконец, пошли украинцы. Нас, к счастью, не заметили. Когда уже проходили мимо, я открыл огонь и двоих убрал сразу. Остальные спрятались, но ненадолго. Противник запустил миномет, а пехотинцы ВСУ заняли укрытия. Затем они нас обнаружили с дронов, и мины клали точно, я был почти уверен, что в меня попадет», — отмечает боец.

К тому же у Ангела подходили к концу патроны. Наконец, на выручку пришел российский беспилотник, который скинул пару гранат на противника и отвлек на себя внимание.

«Тогда уж они не выдержали и стали перемещаться из укрытий, и тут настал мой звездный час. Зарядив все, что было, в свою «дашку»*, я пострелял очень многих. Все-таки для пехоты, особенно с близкого расстояния, пулемет — страшное оружие», — улыбается Ангел.

*ДШК — советский станковый крупнокалиберный пулемет

Ранее другой боец СВО вспомнил свой первый боевой выход.