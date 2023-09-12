«Сказали, что я наступил на растяжку»: боец СВО вспомнил свой первый боевой выход

Свой первый выход на задание боец по прозвищу Бах помнит хорошо. В этот день он неожиданно для себя натерпелся страху, хотя переживать по всем признакам было не из-за чего. Но бдительность товарищей по оружию сыграла злую шутку.

Первое время на фронте Бах не покидал своих позиций. Он и его сослуживцы, в основном, дежурили в обороне. Однако однажды пришлось сменить профиль: надо было покинуть «дом» и сопровождать сослуживца, оператора БПЛА. «Телохранители» нужны были потому, что рядом сновали украинские диверсионные группы.

«Для запуска дрона надо было подняться на высокую горку. Идти было непросто, по тропке ввысь. Но ничего, добрались, а потом сидели, караулили парня и ждали, пока он «птичку» запустит и приземлит», — рассказал Бах корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Уже на обратном пути солдаты шли цепочкой: один сопровождающий впереди, наш собеседник посередине, а оператор чуть отстал.

«Так получилось, что я наступил на проволоку. Она заблестела на солнце, и последний идущий сразу всех затормозил. Сказал, что это растяжка. В принципе, мы понимали, что такое вряд ли возможно, ведь мы втроем шли обратно той же самой тропой, что и вверх, но паника была серьезная», — отметил боец.

Бойцы стали внимательно смотреть. Оказалось, это фрагмент от заряда боевой машины «Змей Горыныч» — когда идет запуск, остается очень длинная проволока.

«Обошлось, но, если честно, было страшновато», — признался доброволец.

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