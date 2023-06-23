Двор одного из домов на улице Новая жизнь обновили в Городском округе Пушкинский

Двор жилого дома №2 на улице Новая жизнь обновили в Пушкинском. Работы провели сотрудники управляющей компании «Держава».

Во дворе отремонтировали элементы игровой площадки, обновили краску на конструкциях. Также на территории установили новые скамейки, провели опиловку деревьев.

Одна из жительниц прокомментировала итог проведенных работ. Она отметила, что работы во дворе провели качественно, однако озвучила ряд замечаний по ремонту подъезда. Вторая жительница так же высоко оценила состояние обновленного двора, но не одобрила цвет панелей в подъезде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность благоустройства дворовых территорий и подчеркнул, что при проведении работ нужно учитывать мнение жителей.