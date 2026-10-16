Единороссы из Люберец, Дмитрова и Богородского отправили помощь военным

На этой неделе из Подмосковья в зону специальной военной операции направили технику, медикаменты, продукты и другие необходимые вещи, в общей сложности с начала 2026 этого года из области доставили более 2,7 тыс. тонн грузов. Поддержка участников СВО и их родных – одно из ключевых направлений народной программы «Единой России», сообщили в пресс-службе партии.

Так, из Люберец по запросу военных на передовую отправили питбайк.

«Наша задача — оперативно реагировать на обращения с передовой и обеспечивать военнослужащих тем, что действительно нужно им в работе. Важно, чтобы ребята знали: дома о них помнят, их ждут и делают всё возможное, чтобы поддержать», — отметил депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Дениско.

Волонтерам движения «Ангелы Победы» из Дзержинского передали материалы для изготовления маскировочных сетей, из Дмитровского округа участнику СВО с позывным «Патриот» направили помощь в ответ на его запрос. В состав груза вошли газовые баллоны от Икшинской школы, медикаменты, собранные группой «Своих не бросаем», и продуктовые наборы.

В Богородском округе депутат Мособлдумы от партии «Единая Россия» Ольга Попова по просьбе супруги участника СВО передала строительные инструменты. Она также встретилась с военнослужащим, прибывшим в краткосрочный отпуск, и передала для его сослуживцев необходимые вещи.

В 2025 году подмосковные единороссы отправили в зону спецоперации свыше 5 тыс. тонн помощи, а всего с начала СВО бойцам и жителям новых регионов направили более 20 тыс. тонн грузов. Присоединиться к сбору гумпомощи может любой желающий, найти адреса и контакты общественных приемных партии можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.