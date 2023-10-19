Единственный в Подмосковье Центр патологии речи и расстройств аутистического спектра откроют в НИКИ детства

Единственный в Подмосковье Центр патологии речи и расстройств аутистического спектра откроется в НИКИ детства после ремонта в КДЦ №1. Об этом сообщили в Минздраве региона.

В центре также будут обустроены залы адаптивной физкультуры и АВА-терапии. Кроме того, в КДЦ появятся комфортные зоны ожидания с различными активностями и творческими занятиями, просторная колясочная и кафетерий.

Ремонтные работы в КДЦ стартовали в апреле. В учреждении обновили сантехнику, заменили двери, окна и полы. Некоторые кабинеты врачей были переформатированы.

«Ремонт в НИКИ детства проводится по новому стандарту и проходит при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева», - отметили в министерстве.

Ранее глава региона рассказал о ходе строительства крупного детского госпиталя в Красногорске.