«Едва не разбил нам витрину камнем»: названы самые пугающие случаи в практике фармацевтов

Сегодня в России отмечается День фармацевта. В этот праздник принято поздравлять сотрудников фармацевтических компаний, фармацевтов и провизоров.

Чтобы занимать такие должности, нужно не только иметь соответствующее медицинское образование, но обладать еще и внимательностью, ответственностью и, как выяснилось в ходе беседы с сотрудницей одной из столичных сетей аптек, — выдержкой.

«В целом, работа приятная. Есть понимание того, что можешь действительно помочь людям. Обычно все идет спокойно, но в осенний и весенний сезоны в аптеки начинают заходить не совсем понятные посетители», — поделилась москвичка Ксения У. в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Самые безобидные, по ее словам — те, кто просто хочет вернуть препарат, который ему не подошел.

«Помню, одна покупательница, желающая вернуть лекарство, даже не смогла предоставить чек, подтверждающий, что покупала она его именно у нас. И это невзирая на то, что медицинские препараты в принципе не подлежат возврату. Это достаточно частая ошибка», — отметила собеседница.

Часто заходят те, кто пытается купить рецептурный препарат без соответсвующего бланка от врача. Например, антибиотики.

«Просят выдать им что-то без рецепта. Говорят, что сами знают, как правильно лечиться. Другие пытаются убедить, что рецепт у них был, просто лекарство закончилось, но есть упаковка, и мы должны поверить им на слово», — поделилась Ксения.

Впрочем, в практике столичных аптекарей бывают и совсем страшные случаи.

«Часто мужчины заходят, требуют продать им настойку боярышника, которого сейчас, к сожалению или счастью, нет в продаже. Заходили и явные наркоманы, истошно требующие какие-нибудь психотропные препараты. Один даже едва не разбил нам витрину огромным камнем», — пожаловалась девушка.

Ранее провизор рассказала об ударе по пациентам закона об аптечном маркетинге.