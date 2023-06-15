Провизор Преснякова рассказала об ударе по пациентам закона об аптечном маркетинге

Аптечные владельцы сообщили, что вынуждены поднять на 20 % стоимость лекарственных препаратов, не входящих в список жизненно важных, если депутаты нижней палаты парламента примут законопроект об ограничении маркетинговых бонусов, составляющих серьезную часть дохода аптек. Глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова пояснила, как принятие данного законопроекта может сказаться на аптечном бизнесе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она отметила, что сообщение о вероятном повышении цен в аптеках не является угрозой, а говорит о том, что данная законодательная инициатива является популистской.

По словам провизора, рентабельность аптечного бизнеса в последнее время стремится к нулю, а маркетинговые контракты как раз способствуют сохранению цен.

Преснякова пояснила, что маркетинговые контракты – это вовсе не бонусы, а включают в себя очень многое. Это и обучение фармацевтов, и выкладка, и акции в аптеках. При этом оплачивается все непосредственно фармакомпаниями.

Она уточнила, что аптечный бизнес – наиболее зарегулированный, а контракты с фармацевтическими компаниями позволяют аптекам нормально существовать.