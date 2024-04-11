Экипажи Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении неуправляемыми авиабомбами ОДАБ-500

Минобороны РФ проинформировало в утренней сводке об очередных успехах российских военных в зоне проводимой Россией СВО.

По информации российского оборонного ведомства, на Южно-Донецком направлении был нанесен авиаудар по скоплениям вражеских войск. Задействованы были экипажи Су-34 ВКС РФ.

Как уточнили в Минобороны, удар по ВСУ наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500, оснащенными универсальным модулем коррекции и планирования.

В качестве подтверждения опубликовано в соцсетях видео от взлета до сбрасывания бомб на вражеские объекты.

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