Экипажи Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении неуправляемыми авиабомбами ОДАБ-500
Фото: [скриншот с видео]
Минобороны РФ проинформировало в утренней сводке об очередных успехах российских военных в зоне проводимой Россией СВО.
По информации российского оборонного ведомства, на Южно-Донецком направлении был нанесен авиаудар по скоплениям вражеских войск. Задействованы были экипажи Су-34 ВКС РФ.
Как уточнили в Минобороны, удар по ВСУ наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500, оснащенными универсальным модулем коррекции и планирования.
В качестве подтверждения опубликовано в соцсетях видео от взлета до сбрасывания бомб на вражеские объекты.
Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.