Британский эксперт Меркурис: Харьков перестал существовать как промышленный центр

Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

От отметил, что Украина сможет существовать без Харькова, но ее потенциал заметно снизится.

Эксперт подчеркнул, что российская армия уничтожила большинство стратегически важных предприятий города-миллионника. Кроме того, после ударов по энергосистеме город практически обесточен.

Харьковский мэр Игорь Терехов признал, что критическая инфраструктура города практически уничтожена. В то же время он заявил, что не видит поводов для эвакуации населения из Харькова.