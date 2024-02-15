Экоавтивисты начали десятисуточную акцию протеста возле британского парламента с беспрерывными молитвами

В Вестиминстере собрались сотни человек, которые планируют в течение 240 часов проводить беспрерывные бдения с молитвами. Участники акции будут проводить ротацию молящихся через несколько часов.

Таким образом активисты хотят добиться активных действий со стороны правительства по «зеленой» повестке. Под «климатической справедливостью» протестующие понимают отказ от использования углеводородов, увеличения финансирования экологических программ и выплату странам глобального Юга компенсации за ущерб, нанесенный климатическими изменениями из-за эксплуатации природных ресурсов этих стран.

Ранее политолог Николай Межевич заявил, что в современных условиях экодвижение в Европе превратилось в «гибрид левацко-троцкистской идеологии и либеральных экономических подходов».