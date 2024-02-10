Политолог Межевич считает, что экоактивисты призывают мир к ядерной войне

В последние годы в западных странах набрал обороты радикальный подвид экоактивизма, так называемый экотерроризм. Его приверженцы специально портят произведения искусства, тем самым продвигая тему заботы об окружающей среде. По словам политолога Николая Межевича, данное движение уже превратилось в своего рода «гибрид левацко-троцкистской идеологии и либеральных экономических подходов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что проблемой можно назвать и противоречивость экоактивистской моды, что свидетельствует о том, что экоактивизм станет эволюционировать.

По мнению эксперта, при этом пик своей формы это движение уже прошло, когда он был тесно связан с пацифизмом.

Он подчеркнул, что в современной форме экотерроризм призывает к ядерной войне.