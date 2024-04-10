Эколог Есина: затопление кладбища в Орске наводнит город трупными ядами

Ранее в СМИ появилась информация, что в затопленном частично Орске находящееся около поселка «Биофабрика» кладбище ушло под воду после прорыва дамбы на реке Урал.

В беседе с URA.RU член Экспертного совета при Комитете Госдумы РФ по природным ресурсам и экологии Елена Есина предупредила судебный эксперт по экологии, произошедшее может стать причиной сильного загрязнения местных грунтовых вод трупными ядами.

«Если последнее захоронение на кладбище было 50 лет назад, затопление ни к каким серьезным проблемам не приведет. А если там есть свежие могилы, то это может привести к загрязнению грунтовых вод трупными ядами. Какая-то часть опасных вод отправится обратно в реку Урал, а что-то просочится сквозь почву и попадет в подземные горизонты», — заявила Есина.

В разговоре с агентством эксперт указала и на множество погибших в ходе наводнения животных, которые также могут стать распространителями заразы. Уже начался процесс разложения, а это опасно.

«В воде могут быть утонувшие кошки, собаки и различный скот, которых еще не успели убрать. Но окончательный вердикт можно дать только после взятия определенных проб воды», — добавила Есина.

Напомним, прорыв дамбы в Орске высвободил из берегов реку Урал. Потоки воды активно хлынули в город и другие поселения. Ситуация осложнилась в поселке Никель. При этом до ЧП власти осматривали перекрытие и не нашли ничего критичного. В области введен режим ЧС. Обстановка тревожная: некоторые жители жалуются на дороговизну питьевой воды и заканчивающиеся запасы хлеба.

Накануне в МЧС сообщили, что вода начала уходить из полузатопленного Орска.