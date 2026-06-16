Эколог объяснила, почему народная примета о пузырях на лужах имеет научное обоснование

Многие слышали народную примету: если капли дождя бьют по луже и на воде появляются пузырьки — дождь будет идти долго. Если вода остается гладкой — осадки скоро прекратятся. У этого явления есть строгое научное обоснование, рассказывает REGIONS эколог из Подмосковья Анна Журавлева.

Чтобы понять механику процесса, нужно вспомнить, как формируется дождь. Капли падают с высоты нескольких километров, проходя через разные слои атмосферы. Их размер, скорость и интенсивность напрямую зависят от типа облаков. Когда небо затянуто плотными слоисто-дождевыми облаками, дождь идет равномерно и продолжительно — часами, а иногда и сутками. Такой дождь называется обложным. Капли при нем некрупные, идут часто, но не сильно. Ливень из кучево-дождевых облаков бывает интенсивным, но кратковременным — обычно не более 30–40 минут. При таком ливне капли крупные — до 4–5 миллиметров в диаметре. Крупная капля при ударе о воду образует купол, под который попадает воздух, и на поверхности появляется пузырь.

Главная причина появления пузырей — размер капель. Чем крупнее капля, тем больше и заметнее пузырь. Крупные капли бывают при ливнях из кучево-дождевых облаков, а такие ливни короткие. Поэтому крупные пузыри на лужах — признак того, что ливень скоро закончится. Мелкие пузыри — обложные осадки, дождь будет идти долго. Если дует сильный ветер, капли падают под углом, воздух из-под капли «выскальзывает», и пузыри не образуются — даже если капли крупные. Поэтому появление пузырей говорит еще и о безветренной погоде.

На образование пузырей влияет и то, что смывается с земли в лужи. Пыль, органика, пыльца делают воду более «вязкой», и пузыри держатся дольше. Но главное все же — размер капель и сила удара.