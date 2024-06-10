Экологический фестиваль «Птичьи трели» провели в Подмосковье
Фото: [Музей-заповедник «Зарайский кремль»]
В музее-усадьбе Ф. М. Достоевского «Даровое» в подмосковном Зарайске прошел экологический фестиваль «Птичьи трели», который был посвящен богатству природы и птицам. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Гости могли посетить выставку живых птиц, обитающих в Подмосковье, принять участие в творческих мастер-классах, послушать интерактивную лекцию «Достоевский натуралист», воспользоваться медиагидом, позволяющим расширить информационные возможности усадебного комплекса и не только. Отметим, что фестиваль прошел при информационной поддержке областного Минкульттуризма.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.