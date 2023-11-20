Экономический кризис, войны, проверки блогеров: выяснилось, что 2024 год принесет человечеству

Известный нумеролог Екатерина Макарова рассказала, что принесет россиянам год зеленого дракона. По ее словам, 2024-й станет сложным периодом.

До Нового года осталось чуть больше месяца, и если одни радостно планируют покупку подарков, то другие с тревогой вглядываются в будущее, ведь следующий год будет високосным.

«Следующий год будет не самым приятным и стабильным. Мало того, что он високосный, он еще и управляется энергией причинно-следственной связи. Люди, которые неправильно себя вели, нарушали законы, приносили вред обществу в 2023-м, в 2024-ом получат по шапке. Дракон ясно покажет, кто прав, а кто виноват», — рассказала Макарова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Яркий пример этого начинающегося тренда — Елена Блиновская. Будут проверять и других блогеров, уверена нумеролог.

«Совет для тех, кто работает блогером, инфлюенсером и пытается зарабатывать в серую, не платит налоги — надо понимать, что в следующем году за вами придут. Каждый, кто обманывает, совершает неблаговидные поступки, получит расплату», — пояснила Макарова.

Следующий год также покажет, кто сражался на стороне добра и на политической арене.

«Дракон «назовет» страну или организацию, которая стоит на темной стороне, и наказание будет незамедлительным. Карма будет работать и на бытовом уровне. Стоит пожелать кому-то зла, как оно к вам сразу же вернется. В наступающем году у всех есть шанс исправить ошибки, совершенные ранее», — пояснила эзотерик.

Фото: [ freepik.com ]

Финансовые кризисы

Нумеролог уверена, что в 2024 году людей ждет период стагнации.

«Одним из минусов 2024 года станет финансовый кризис. Эта негативная энергия проявится в потере работы, в отсутствии возможности купить что-то важное. В следующем году людям стоит позаботиться о создании финансовой подушки безопасности», — рассказала Макарова.

Особенное проседание ожидается в сфере недвижимости, продолжила эксперт.

«Застройщики могут сильно страдать именно в этот период, потому что основной слой людей, которые до этого могли позволить себе недвижимость в условиях негативной энергии и критической нехватки денег, в 2024 году этого сделать не смогут», — пояснила нумеролог.

Весна и лето

Самыми сложными месяцами в 2024 году станут январь, март и апрель, предостерегла Макарова.

«Наиболее тяжелым месяцем будет январь: здесь идет несколько энергий, которые говорят про огромные риски, экстрим, страхи. Следующий опасный месяц — март, потому что по энергиям он несет также болезни и страхи. А апрель уже запускает все эти процессы», — добавила эзотерик. В апреле могут усилиться военные действия, возможны обострения конфликтов, спрогнозировала Макарова.

Ранее астролог подготовила прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 ноября.