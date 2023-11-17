«Будете готовы закончить отношения»: какие знаки зодиака расстанутся со своей любовью с 20 по 26 ноября

Любовь, по мнению психологов, волнует людей едва ли не больше, чем все остальные сферы жизни. Заглянуть в будущее и узнать, что ждет в любви представителей всех знаков зодиака на неделе с 20 по 26 ноября, поможет наш гороскоп, который подготовила известная ясновидящая и астролог Инна Мишина .

По ее словам, четвертая неделя ноября запомнится многим надолго.

Огонь

Знакам огня предстоящая неделя принесет настоящий взрыв страсти.

«Овны, Львы и Стрельцы будут открыты для новых знакомств, которые станут очень яркими. Те, кто уже в паре, будут громко выяснять отношения. Это и неплохо, ведь иногда даже самым любящим людям нужна встряска. В любом случае, море позитивных эмоций вам обеспечено, ведь за ссорами всегда следует примирение», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: [ freepik.com ]

Земля

Знакам земли стоит проявить терпение, уверена астролог, ведь предстоящая неделя может проверит на прочность крепость семейных уз.

«На предстоящей неделе земляные стихии становятся более чувственными и романтичными. Однако это вовсе не означает, что партнеры Тельцов, Дев и Козерогов будут находиться в таком же настроении. В парах возможны недопонимание и множество обид. Чтобы этого не произошло, окружите своих близких заботой и нежностью. Тогда следующая неделя станет одной из самых счастливых за весь период осени», —добавила Мишина.

Фото: [ freepik.com ]

Воздух

Для воздушных знаков наступает время активности, продолжила ясновидящая.

«Близнецы, Весы, Водолеи почувствуют себя на подъеме. Они будут легкими в общении, очень энергичными и яркими, что, конечно, привлечет множество заинтересованных взглядов в их сторону. Воспользуйтесь этим периодом, не сидите дома! Эта неделя обещает множество очень интересных знакомств», — пояснила Мишина.

Вода

Водным знакам звезды советуют приглядеться к своему окружению, ведь не исключено, что именно среди коллег на работе окажется ваши избранник.

«На следующей неделе Ракам, Скорпионам, Рыбам стоит заглянуть вглубь и себя и тщательно проанализировать, чего же на самом деле они хотят от отношений. Не идите ни у кого на поводу, не слушайте чужих советов — слушайте только свое сердце. Отношения, которые больше не радуют и не приносят ничего, кроме разочарований, вы будете готовы именно на этой неделе закончить», — заключила собеседница издания.

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