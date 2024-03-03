Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль окончательно переехала жить в Россию

Бывая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила о своем окончательном переезде в Российскую Федерацию. Своими переменами в жизни политик поделилась на лекции Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в Сириусе.

Свое решение навсегда поселиться в России Кнайсль обосновала тем, что считает РФ совершенно свободной страной. Экс-министр призналась, что намерена построить дом на востоке России.

«Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна... присмотрела одно место на востоке России, где хотела бы построить дом», — цитирует политика ТАСС.

Кнайсль добавила, что ей по-сердцу жиль где-нибудь в глубинке, ибо она не считает себя «городским жителем».

К слову, лекцию Кнайсль проводила на русском языке.

Ранее мы писали, что экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль переезжает жить в Санкт-Петербург.