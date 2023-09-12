Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль переезжает жить в Санкт-Петербург

«Я была сооснователем центра G.O.R.K.I. и руковожу им. Поскольку там очень много работы и он требует много внимания, я не могу заниматься этим мимоходом, я решила для этой работы переехать в Санкт-Петербург», — сказала Кнайсль журналистам на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.