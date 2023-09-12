Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль переезжает жить в Санкт-Петербург
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Как информирует ТАСС, бывший министр иностранных дел альпийской республики Карин Кнайсль переедет в Россию для работы в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia"s Key Issues), руководителем которого австрийский экс-дипломат была назначена.
Как призналась сама Кнайсль, помимо того, что она очень тепло относится к России, переезд в Санкт-Петербург еще и обусловлен тем, что так ей комфортнее будет руководить центром.
«Я была сооснователем центра G.O.R.K.I. и руковожу им. Поскольку там очень много работы и он требует много внимания, я не могу заниматься этим мимоходом, я решила для этой работы переехать в Санкт-Петербург», — сказала Кнайсль журналистам на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
Напомним, ранее экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о невозможности полного прекращения торговли с Россией.