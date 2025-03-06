Экс-главком ВСУ Залужный «обвинил» Зеленского в тирании

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный фактически обвинил президента Украины Владимира Зеленского в тирании. Это следует из информации, опубликованной в телеграм-канале «Военкоры Русской Весны».

«Это не значит, что [Украина] не может отлавливать людей и силой отправлять их на фронт. Может. Но это тирания», — отметил он.

Так Залужный ответил на вопрос о том, как ВСУ в перспективе смогут пополнить свои ряды. На Украине людей буквально отлавливают для того, чтобы отправить на фронт, отметил он, тем самым раскритиковав политику Зеленского.

Ранее сообщалось о том, что Илон Маск заявил, что Зеленский проиграет выборы с большим отрывом.