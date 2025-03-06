Об этом пишет РИА Новости. По словам миллиардера, Зеленский не просто проиграет выборы президента Украины, но и сделает это с большим отрывом. Также Маск уверен, что Украине все же необходимо проводить выборную процедуру, так как единственный путь к миру – это смена власти.

При этом, ранее Маск утверждал, что Зеленскому стоило бы покинуть страну и поселиться в той стране, которая никаким образом не вовлечена в украинский конфликт. Напомним, что срок президентства Зеленского истек еще 20 мая 2024 года.

Ранее в Британии раскрыли неутешительные данные об Украине, которая остается без помощи США.