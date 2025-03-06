Маск рассказал, сможет ли Зеленский выиграть выборы
Илон Маск заявил, что Зеленский проиграет выборы с большим отрывом
Фото: [pxhere.com]
Илон Маск сделал неожиданное заявление о президенте Украины Владимире Зеленском. По словам главы Департамента государственной эффективности США (DOGE), Зеленский не сможет выиграть выборы.
Об этом пишет РИА Новости. По словам миллиардера, Зеленский не просто проиграет выборы президента Украины, но и сделает это с большим отрывом. Также Маск уверен, что Украине все же необходимо проводить выборную процедуру, так как единственный путь к миру – это смена власти.
При этом, ранее Маск утверждал, что Зеленскому стоило бы покинуть страну и поселиться в той стране, которая никаким образом не вовлечена в украинский конфликт. Напомним, что срок президентства Зеленского истек еще 20 мая 2024 года.
Ранее в Британии раскрыли неутешительные данные об Украине, которая остается без помощи США.