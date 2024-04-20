Экс-кандидат в депутаты Тверской Думы Евгений Никольский убил жену признался в этом в соцсетях

Как рассказал в своем аккаунте Никольский, на убийство 36-летней Екатерины его толкнул очередной семейный конфликт на почве ревности. Мужчина подозревал жену в супружеской неверности.

По словам экс-депутата Тверской Думы, он не намерен отпираться от содеянного и готов понести за это наказание.

«Да, я это сделал. Когда человек, которому годами отдаешь всю душу без остатка, предает — это не должно оставаться безнаказанным. Плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам», — написал 35-летний Никольский.

Погибшая женщина преподавала детские танцы. У Никольского осталась дочка 11 месяцев от роду.

Ранее мы сообщали, что 42-летний военный корреспондент издательского дома «Известия» Семен Еремин был убит в зоне спецоперации во время съемок очередного репортажа о происходящем на линии фронта.