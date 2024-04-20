ООН потребовала скорейшего расследования убийства журналиста «Известий» Еремина

Организация объединенных наций считает, что убийство журналистов в той или иной горячей точке по всему миру недопустимо, ибо они всего лишь выполняют свою работу, заявил в беседе с РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Комментируя гибель в минувшую пятницу, 19 апреля, в зоне СВО военного корреспондента «Известий» Семена Еремина Хак подчеркнул, что все подобные случаи должны быть обязательно и полностью расследованы.

«Мы против убийств всех журналистов и считаем, что они (убийства — прим. ред.) должны быть полностью расследованы», — сказал Хак.

Ранее мы сообщали, что 42-летний военный корреспондент издательского дома «Известия» Семен Еремин был убит в зоне спецоперации во время съемок очередного репортажа о происходящем на линии фронта.