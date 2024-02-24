Губернатор Артамонов: на территории НЛМК обезвредили части подавленного ночью беспилотника

Глава региона Игорь Артамонов проинформировал в своем аккаунте в соцсетях о положении дел на данный момент после ночной атаки вражеского БПЛА.

По словам губернатора, на работу Новолипецкого металлургического комбината ночной налет украинского дрона не повлиял. Пострадавших и разрушений на предприятии удалось избежать. Вражеская техника была подавлена средствами РЭБ, уточнил Артамонов.

«На территории комбината безопасным дистанционным способом обезврежены части подавленного БПЛА. Пострадавших нет, на работу комбината существенного влияния не оказано», — написал он.

Ранее мы сообщали, что над несколькими регионами России сбиты беспилотники. Дроны были уничтожены над Тульской, Курской, Белгородской и Липецкой областями.