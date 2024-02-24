Над тремя регионами России перехватили вражеские дроны
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Министерство обороны РФ сообщило о перехвате украинских беспилотников в трех регионах страны. Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники над Тульской, Липецкой и Курской областями.
По информации оборонного ведомства, в ночь на 24 февраля над Курской и Тульской областями уничтожили по одному БПЛА. Еще два были перехвачены над Липецкой областью.
В ночь на 24 февраля ВСУ предприняли попытку атаковать пять регионов РФ. Также о сбитых дронах сообщалось в Белгородской и Брянской областях.
Ранее министерство по региональной безопасности Тульской области сообщило о сбитом беспилотнике. Жертв и пострадавших нет.
Украина с начала спецоперации регулярно предпринимает попытки атаковать объекты на территории России. Чаще всего под удар попадают Курская, Белгородская и Брянская области. В них, а также в Крыму и Севастополе, действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.
Ранее мы сообщали, что министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал российских военнослужащих гуманно относиться к пленным.