Экс-министра здравоохранения Ростовской области приговорили к 4,5 годам колонии

Кущевский районный суд в Краснодарском крае приговорил экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую к четырем с половиной годам колонии за превышение полномочий.

Быковскую обвинили в ограничении конкуренции при проведении конкурса на утилизацию медицинских отходов. По версии следствия, она вмешивалась в процедуру торгов.

Бывший министр заявила о намерении обжаловать приговор.

Быковская была освобождена от своей должности в 2020 году после смерти 13 пациентов в ростовском ковидном госпитале из-за недостатка кислорода.

Ранее сообщалось, что пластический хирург из Сочи Андрей Комаров сумел избежать тюремного наказания. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы за неудачную операцию, но освободил в связи с истечением срока давности.