Изуродовавший модель из Сочи хирург избежал уголовного наказания

Пластического хирурга Андрея Комарова приговорили к трем годам ограничения свободы за неудачную операцию девушке из Сочи. Однако наказание он отбывать не будет: «кромсателя» освободили в связи с истечением срока давности. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

Было установлено, что в 2020 году пациентка записалась на операцию по удалению комков Биша. Это предполагает изменение формы щек и скул. Однако хирургическое вмешательство прошло неудачно: теперь девушка не может улыбаться и закрывать глаза. Ее одолевают боли, а спит она, закрыв веки тейпами.

Было возбуждено уголовное дело. Виновным признали хирурга Андрея Комарова. Ленинский районный суд Краснодара изначально приговорил врача к трем годам ограничения свободы. Однако от наказания осужденного освободили, так как истек срок давности по делу.

Сам хирург не признал вину и продолжает оперировать людей. Самой модели из Сочи, вынужденной жить с травмированным лицом, удалось отсудить у клиники лишь 5 из 35 млн рублей.

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