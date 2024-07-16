Экс-полковник СБУ Стариков: российские ФАБ-3000 могут подорвать боевой дух ВСУ

Российские авиабомбы ФАБ-3000, что в последнее время все чаще стали использовать ВС РФ на поле боя в зоне СВО, могут подорвать боевой дух украинских военных, вплоть до полной деморализации. Такую печальную для ВСу перспективу обрисовал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

По мнению бывшего украинского военного, падение морального духа гарантировано приведет к паническим настроениям во всей украинской армии.

«Вот прилетит такой ФАБ-3000, и все», – сказал Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.

Стариков добавил, психологический эффект от использования Армией России ФАБ-3000 будет существенным, так как в данном корректируемом российском боеприпасе – во много раз больше взрывчатого вещества, чем в 152-миллиметровом снаряде, что используют ВСУ.

Ранее российский военкор Руденко опубликовал видео новой атаки с применением ФАБ-3000. До этого журналист таблоида Bild Юлиан Репке со ссылкой на видео сообщил о первом применении авиабомбы.

* - признан российским Минюстом иноагентом