Экс-полковник СБУ Стариков: российские ФАБ-3000 могут подорвать боевой дух ВСУ
Фото: [пресс-служба Минобороны РФ]
Российские авиабомбы ФАБ-3000, что в последнее время все чаще стали использовать ВС РФ на поле боя в зоне СВО, могут подорвать боевой дух украинских военных, вплоть до полной деморализации. Такую печальную для ВСу перспективу обрисовал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
По мнению бывшего украинского военного, падение морального духа гарантировано приведет к паническим настроениям во всей украинской армии.
«Вот прилетит такой ФАБ-3000, и все», – сказал Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Стариков добавил, психологический эффект от использования Армией России ФАБ-3000 будет существенным, так как в данном корректируемом российском боеприпасе – во много раз больше взрывчатого вещества, чем в 152-миллиметровом снаряде, что используют ВСУ.
Ранее российский военкор Руденко опубликовал видео новой атаки с применением ФАБ-3000. До этого журналист таблоида Bild Юлиан Репке со ссылкой на видео сообщил о первом применении авиабомбы.
* - признан российским Минюстом иноагентом