NI: бомбы ФАБ-3000 перегрузят воздушную оборону Украины

В статье указывается на то, что на востоке РФ массово производятся данные бомбы. Если сообщения российских СМИ об объемах производства являются достоверными, то бомбардировки таким вооружением перегрузит украинскую воздушную оборону и сломает ее стратегию по защите, подчеркивает автор.

Обозреватель также предупредил украинскую сторону о том, что у ВСУ отсутствует какой-либо способ отражать удары подобного оружия. Он также выразил предположение, что применение ФАБ-3000 в зоне СВО будет одним из ключевых факторов для окончания конфликта в пользу российской стороны.

До этого журналист таблоида Bild Юлиан Репке со ссылкой на видео сообщил о первом применении авиабомбы.

Ранее военкор Руденко опубликовал видео новой атаки с применением ФАБ-3000.