Риттер: «Искандеры» ВС России «разнесли» в пух и прах сразу два батальона ВСУ

Армия России нанесла ракетный удар по расположениям ВСУ в зоне СВО, использовав оперативно-тактический комплекс (ОТРК) «Искандер», сообщил бывший разведчик Воздушных сил США Скотт Риттер.

В эфире YouTube-канала Ask The Inspector он проинформировал, что в ходе успешной российской ракетной атаки были уничтожены сразу два украинских батальона.

«Они просто разнесли пару батальонов прямо на месте. Речь идёт о 200 убитых и 300 раненых, это число будет расти», — отметил он.

Риттер добавил, что, нанося удары по резервам ВСУ в тылу украинских войск, российские военные стараются не допустить их сосредоточения на фронте.

Ранее экс-разведчик Риттер констатировал, что на Украине начался военно-гражданский коллапс из-за неудач ВСУ.