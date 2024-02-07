На Украине начался военно-политический кризис на фоне неудач ВСУ, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его мнению, военный коллапс породил политический кризис, который вылился в противостояние президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

Риттер отметил, что украинцы терпят поражения на всех участках фронта. Под этим предлогом Зеленский решил уволить Залужного, однако популярный в украинской армии генерал отказался добровольно уйти в отставку.

Экс-разведчик, что этот политический хаос в Киеве будет только усугубляться.

Ранее сообщалось, что в ходе разговора с украинским президентом Валерий Залужный дал ему понять, что быстрое улучшение ситуации на фронте невозможно. По мнению главкома, его будущий преемник точно так же столкнется с проблемами нехватки людей и боеприпасов.