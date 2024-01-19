Экс-разведчик ВС США Шаффер: Россия могла бы захватить всю Украину, если бы захотела

У России достаточный военный потенциал, чтобы в считанные месяцы захватить всю территорию соседней украины. Сверхдержаве не составит для этого особого труда, считает бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.

В ходе стрима в соцсетях эксперт обратил внимание на то, что, по его мнению, Армия России уже фактически одержала победу на Украине, ибо украинские войска не обладают хотя бы мизерной возможностью перейти снова попытаться пойти в наступление.

Шаффер добавил, он не исключает, что российские войска могут после небольшой зимней паузы начать новое продвижение в зоне СВО уже весной.

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто