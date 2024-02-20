Как рассказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue works Джонсон, на боевом дежурстве ВС РФ есть ракеты класса «воздух - земля», которые в два счета справятся с этими самолетами.

«Они лишатся F-16. После того, как они поднимутся в воздух, они будут покойниками через 24-48 часов», — констатировал эксперт.

Джонсон напомнил, что у Киева напрочь отсутствуют средства и возможности качественно обслуживать указанные истребители. Что до Запада, то, как подчеркнул бывший сотрудник американских спецслужб, если решение отправить F-16 на Украину все же будет принято, то это будут выброшенные в очередной раз на ветер деньги.

Под Брянском в ночь на 20 февраля силы ПВО сбили летевший атаковать Брянскую область вражеский беспилотник. На место уже выехали региональные оперативные и экстренные службы, сообщил губернатор Александр Богомаз.