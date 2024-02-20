Под Брянском силы ПВО сбили летевший атаковать вражеский беспилотник

Боевые расчеты российских сил ПВО ликвидировали в небе над Брянской областью украинский беспилотник, проинформировал в соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, инцидент произошел в Погарском районе Брянской области, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Погарского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Спасибо нашим защитникам!» — написал Богомаз.

На место уже выехали региональные оперативные и экстренные службы, добавил губернатор.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.